Bucchioni: “La Fiorentina pensa già alla stagione del rilancio. Belotti vittima della crisi del Torino”

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, durante il Microfono Aperto di Radio Sportiva, questo pomeriggio è tornato a parlare di Fiorentina, partendo dal mercato fino ad analizzare il comportamento di Andrea Belotti nello scontro di ieri sera con Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: “Secondo me la Fiorentina non farà altre operazioni in entrata, almeno per ora le indicazioni sono queste. Poi si sa, nel calcio può succedere di tutto: magari si arriva a lunedì con qualche squadra che ha la necessita di vendere, oppure qualche giocatore ha voglia di cambiare aria. La Fiorentina non credo che si muoverà ulteriormente, deve esserci qualcuno che apre trattative andate male in estate. Mi viene in mente Torreira. L’arsenal voleva 30 milioni in estate, poi l’ha dato in prestito all’Atletico. Se gli spagnoli trovano uno più forte nel sup ruolo e rispedisce l’ex Samp in Inghilterra, finche non succederà una cosa del genere dubito che i viola facciano altro. La Fiorentina è questa, e per quanto ne so io la società sta già pensando alla prossima stagione. Dovrà essere la stagione del rilancio. A +8 sulla zona retrocessione, nonostante si tratti di una stagione molto negativa, credo che possa essere portata a fine senza ulteriori acquisti. La sceneggiata di Belotti? Non mi è piaciuto per niente Belotti ieri sera. Un giocatore come lui, che porta anche la maglia azzurra, non si dovrebbe mai dimenticare la responsabilità. Il giocatore però secondo me è un po di tempo che è coinvolto emotivamente in questa crisi del Torino, una crisi che non riesce a risolvere. Spesso in molte occasioni protesta anche troppo, non vorrei veramente più vedere un Belotti del genere. Questa moda di simulare palesemente era un pò passata, forse l’episodio tra Lukaku e Ibrahimovic ha riacceso comportamenti del genere. Anche l’arbitro ha però sbagliato a non accorgersi dell’eccesso della sua caduta: credo che alla fine sarebbe stato onesto ammonire entrambi i giocatori”.

