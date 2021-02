Bucchioni: “La Fiorentina sembra guarita e poi mostra sempre i suoi limiti. La gente vuole rilancio sportivo, altrimenti è inutile presentare il centro sportivo”

A Radio Bruno c’è il commento di Enzo Bucchioni, sia sullo status di salute della Fiorentina che sulle prospettive future: “Questa è una squadra che quando sembra guarita, poi dimostra sempre di essere convalescente, dimostra i suoi limiti alla prima difficoltà. E’ una squadra che ha bisogno di protezione, di grande equilibrio, non ha ancora la personalità che le permetta di attaccare in dieci, ha ancora il secondo peggior attacco del campionato. La speranza è che in società si stia già ragionando su cosa dovrà accadere in termini calcistici, ad agosto il progetto sportivo deve ripartire con basi più solide di quelle attuali. La squadra poi con Prandelli è cresciuta, qualche momento di buona qualità si è visto, pur non essendo la sua squadra. Rocco parla sempre di meritocrazia, se questa squadra dovesse mai infilare un filotto di risultati e far vedere la mano dell’allenatore, perché non Prandelli? Ora è presto per dirlo, però in sede devono iniziare a ragionarne. Dipende dalle idee di Roco, il ds deve essere strettamente legato al tipo di calcio che vuole fare l’allenatore. Il progetto di questa stagione è crollato quando una squadra costruita per Juric è stata affidata a Iachini. Non è che puoi prendere un ds perché lo consiglia un amico, ci deve essere un’analisi più profonda, sennò diventa tutta una scelta estemporanea che va bene solo nel breve. Il rilancio? Me lo aspetto perché le ambizioni di Rocco ci sono ma il lato del campo resta il core business di una squadra di calcio, la gente si aspetta di vedere una crescita. Se questa non c’è, poi si possono presentare tutti gli stadi e i centri sportivi che si vuole”.

