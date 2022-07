Bucchioni: “La Fiorentina sta cercando un profilo come Lo Celso per fare un capolavoro. Più passa il tempo e più si apriranno occasioni”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno a proposito dell’ipotesi di mercato che porterebbe al centrocampista del Tottenham Giovanni Lo Celso: “C’è stato uno “screening” per Lo Celso, la Fiorentina sta vagliando alcuni profili come Luis Alberto, Bajrami e Puig. Si cercherà un centrocampista che sappia legare il gioco e in fase offensiva si possa alzare in posizione di trequartista, più il tempo passa e più si apriranno occasioni”.

E conclude così: “La Fiorentina sta cercando “pennellate” per fare un capolavoro”.