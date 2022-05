Bucchioni: “La presenza di Commisso sarebbe stata fondamentale. Italiano deve crescere, ma è stato un plus per la Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana all’indomani della sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria.

“Possiamo parlare di tutto, ma non ci sono spiegazioni alla sconfitta di ieri sera: è inspiegabile. Adesso però dobbiamo stare uniti e pensare solo a sostenere la squadra in vista della partita di domani. Non bisogna buttare via tutto quello che è stato fatto in questa stagione”.

Continua così Bucchioni: “Italiano? Sono curioso di vedere se questa squadra avrebbe ottenuto gli stessi punti con un tecnico diverso. Poi certo, deve crescere anche lui e riuscire a gestire meglio certe situazioni, per la Fiorentina è stato sicuramene un plus come dimostrano i venti punti in più rispetto all’anno scorso. Commisso? La sua presenza qui sarebbe stata fondamentale, averlo qui e non averlo sposta tanto”.