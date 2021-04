Bucchioni: “L’allenatore va scelto subito, Commisso non può più sbagliare. Sarebbe interessante vedere Lippi in viola come DT”

A TMW Radio ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, commentando l’attuale situazione in casa della Fiorentina e le future probabile scelte della società: “L’allenatore va scelto subito. Commisso ha cambiato tecnico quattro volte e sono stati tutti fallimenti. Ora non può più sbagliare. Gattuso è in pole, ma l’importante è che si scelga velocemente per creare un progetto ben fondato intorno al prossimo tecnico. Lippi direttore tecnico? Sarebbe interessante”.