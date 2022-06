Bucchioni: “L’aumento proposto inizialmente dalla Fiorentina a Italiano era ridicolo. Odriozola? Ho parlato con il procuratore e…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana del rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina.

“Non sono meravigliato di quello che è successo. Quando c’è una trattativa complicata come questa, in questo momento storico, anche 100mila euro fanno la differenza. Mi sorprende solo quest’altalena di emozioni: siamo passati dal ‘quasi fatto il rinnovo’ a ‘la trattativa potrebbe saltare’. Era logico andare a discutere dell’aumento dell’ingaggio del mister e del suo staff, autori di una stagione incredibile”.

Continua così Bucchioni: “Mi raccontano che l’aumento proposto all’inizio fosse un qualcosa di ridicolo, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. L’importante è che sia la Fiorentina che Italiano ripartano felici e pronti per una nuova stagione. Mi risulta che il rafforzamento della rosa non sia un problema tra la società e il tecnico: il mister ha chiesto sette acquisti, che diventerebbero otto in caso di addio di Milenkovic. Odriozola? Ho parlato con il procuratore, il Real vuole tenerlo e le probabilità che torni a Firenze sono davvero basse.