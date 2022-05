Bucchioni: “Mancano le parole di Commisso, si fa fatica a capire la programmazione. L’acquisto di Luis Alberto sarebbe un segnale forte”

Intervenuto a Italia 7, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Mancano tanto le parole di Commisso, che quando parlava faceva capire le sue idee. Da dicembre si sono sentiti solo intervenuti a fine partita o per complimentarsi con qualcuno. Dal punto di vista della programmazione si fa fatica a capire. Luis Alberto? Vista l’età del giocatore, le cifre richieste dalla Lazio mi sembrano un po’ iperboliche. Se Commisso volesse andare in Champions, l’acquisto del centrocampista biancoceleste sarebbe un segnale forte”.

Continua così Bucchioni: “Da quel che so, anche se non è al top, Commisso sta molto meglio. Mi avevano riferito che sarebbe tornato a maggio, poi però è successo qualcosa. Adesso si parla dell’inizio della prossima stagione: non vorrei che fosse irritato per la questione dello stadio”.