Bucchioni: “Mercato di gennaio rischioso, a Prandelli bastava un esterno destro. Juric? Quel treno non passa più, si è arrabbiato molto”

“Prandelli è un allenatore che aveva bisogno di tempo, ha trovato una squadra che non era la sua, anche come mentalità. Ha cercato di immettere dei suoi principi, si è adattato. Chi pensava che potesse arrivare con la bacchetta magica non aveva capito l’essenza del lavoro di Prandelli – il commento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno – Le fasce? Il problema è a destra, dove ci sono due terzini che sulla fase di spinta mettono in evidenza tutti i loro limiti. Sono andati a prendere Malcuit per far fronte a questa mancanza. So che Prandelli ha chiamato Ancelotti per avere delle referenze, se è il giocatore dei primi mesi a Napoli il problema lo può risolvere”.

Un giudizio sul mercato viola: “So che la società ha lavorato in sintonia con Prandelli, lui ha chiesto un esterno destro come detto, e che fosse sanata la situazione degli scontenti. E’ stato preso un attaccante che è una scommessa, che in questo momento può anche servire. Il problema di Prandelli era plasmare un gruppo quasi da zero, immettere giocatori a gennaio rischia di ricreare degli scontenti, di incidere sul lavoro che a fatica sta progredendo. E’ stato deciso di fare poco, di sfruttare un gruppo che nella prima parte ha fatto meno della metà del suo valore. Questa squadra resta dall’ottavo al decimo posto. Juric? Quel treno non passa più, perché lui si è arrabbiato parecchio e se l’è legata al dito. A Prandelli darei in mano il settore giovanile”.