Tra ieri sera e stamattina nel grande vortice del mercato sono tornati a risuonare prepotentemente i nomi di Lucas Torreira e Krystof Piatek per il centrocampo e l’attacco della Fiorentina. Da nomi possibili, come probabilmente quest’ultimi a nomi decisamente…improbabili, come afferma Enzo Bucchioni tramite Twitter: “Non si poteva credere a Thiago Silva, così come a Milik e Paredes. E’ la jungla degli intermediari, dei mediatori”.

