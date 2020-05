Bucchioni: “Nardella si sta arrampicando sugli specchi e ora rischia di uscirne sconfitto. Allenatore? Commisso guarda ad un profilo estero”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Nuovo STADIO? Gli enti pubblici devono dare un’idea di quello che vogliono fare. Dentro questa cornice, il privato sceglie se fare o non fare e il modo in cui farlo. La politica aveva stabilito che l’area Mercafir era adatta per la costruzione di un nuovo impianto, ma il privato, in questo caso Commisso ma in passato anche i Della Valle, ha fatto capire che non ne sarebbe valsa la pena. Fino a sei mesi fa del Franchi non interessava nessuno: è in delle condizioni pietose, se ci va l’ASL lo stadio chiude. Adesso è diventato un posto da santificare, per una ragione che mi sfugge. Perché Nardella lo vuole fare ora il restauro? Si prende all’impronta quello che mediaticamente è più interessante. E’ da un po’ di tempo che Nardella si sta arrampicando sugli specchi, non solo da quando c’è Commisso ma anche quando c’erano i Della Valle. Nardella doveva cavalcare l’idea di uno stadio all’interno della città metropolitana, così da non uscirne sconfitto come invece succederebbe in questo caso. Belotti? Chi ha tirato fuori questa storia non sa cosa sta succedendo: il Torino ha proposto il rinnovo al suo capitano, che sta valutando. Vlahovic? Ho guardato Haaland e c’è un po’ di differenza con il serbo, ma può diventare un giocatore importante. Futuro della panchina? Se non dovesse rimanere Iachini, la Fiorentina guarda con interesse ad un profilo estero. Commisso ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, nel calcio talvolta bisogna essere anche bugiardi”.

