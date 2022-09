Bucchioni: “Nastasic aveva chiesto la cessione, ma la Fiorentina doveva muoversi prima sul mercato. Stadio? Commisso avrebbe fatto qualcosa di imponente come il Viola Park”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare di vari argomenti in casa Fiorentina. Dai tanti impegni del campo, alla rosa a disposizione di Italiano, fino alla questione stadio, ecco cosa ha trattato:

“La squadra ha sacrificato qualche punto in campionato per passare il playoff in Europa. Secondo me adesso le ombre si stanno diradando e si vedono più luci. Sono molto contento poi di Dodò che si sta facendo vedere per come è fatto”.

Poi sulla rosa: “Nastasic ha chiesto di andare via ed è stato giusto lasciarlo andare, anche visto il suo contributo minimo, ma ci si doveva muovere prima, perché fare operazioni alla fine del mercato è difficile. Su Ranieri ho dei dubbi perché ha sempre giocato in una difesa a tre, ma mi dicono che abbia voglia di dimostrare e migliorare”.

Infine sullo stadio: “Commisso voleva spendere per rifarlo da nuovo e sarebbe venuto imponente come il Viola Park. Però il Comune ha spinto per fare il rattoppo e non si sa dove si va a giocare nel frattempo”.