Bucchioni: “Non rimpiango Torreira. Ma non riesco a capire se i giocatori non credono più in ciò che viene proposto oppure…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, a Radio Bruno Toscana, ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “Durante le ultime partite, ci sono stati alcuni piccoli segnali positivi, come le prestazioni contro il Napoli e la Juventus ma non sufficienti a far intravedere una ripresa del collettivo. Non riesco a capire se i giocatori non credono più in ciò che viene proposto oppure si reputano già arrivati.

Poi ha aggiunto: “In questo momento, non rimpiango Lucas Torreira, perché non sarebbe stato in grado di tirare fuori la squadra dalle sabbie mobili del momento”.