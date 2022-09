Bucchioni: “Oggi la Fiorentina ha più certezze rispetto all’inizio della scorsa stagione. Ricordo che l’Europa è stata conquistata senza Vlahovic”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Rispetto all’anno scorso di questi tempi, la Fiorentina è rinforzata. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti e che oggi sono delle certezze, penso ad esempio a Igor, e soprattutto c’è tanta consapevolezza in più. Lo scorso agosto nessuno pensava che saremmo andati oltre il decimo posto. E’ vero che c’era Vlahovic, ma l’Europa è stata conquistata senza di lui”.

E sul turnover ha aggiunto: “Ci sono delle squadre che hanno dei campioni che decidono le partite da soli. La Fiorentina non ha giocatori così, e basa le sue fortune sul gioco di squadra e sulla velocità. Questi meccanismi devono essere imparati dai nuovi, ma non penso che ci vorranno dei mesi. Faccio l’esempio di Mandragora, che ad oggi è legnoso ma può migliorare. Quanto a Torreira, secondo me è stata una scelta quella di non avere un giocatore con le sue caratteristiche. C’era Sensi a disposizione, ma non è stato preso. Evidentemente si voleva un mediano di maggiore copertura come Amrabat“.