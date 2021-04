Bucchioni: “Per il Franchi bastano 10 milioni, con 95 ci rifai un intero quartiere. La Fiorentina è convinta che basteranno 3-4 acquisti, per questo è saltato Gattuso”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulla questione Franchi e quella del prossimo allenatore viola. Queste le sue parole: “Per il Franchi si utilizzeranno soldi dei cittadini e siamo arrivati a questo punto per due fallimenti, uno nel 2008 e uno nel 2016 quando il Comune ha detto no ad altre opzioni. 95 milioni sono troppi, ne bastano 10 per restaurare un monumento. Con 95 milioni ci rifai un quartiere intero, ma siamo sicuri che il Franchi sia la giusta opzione? Io credo lo stadio vada fatto fuori. Vorrei sapere anche una risposta da parte della Fiorentina, visto che tra un anno scade la concessione. Vorrei sapere quando ci diranno che vogliono giocare al Franchi”.

E sull’allenatore: “Gattuso è tramontato perché vuole una profonda rivoluzione della squadra, mentre la Fiorentina è convinta di potersela cavare con 3-4 acquisti”.