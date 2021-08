Bucchioni: “Per la Fiorentina Vlahovic è incedibile. Commisso potrebbe vacillare solo per 70 milioni”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato anche sulla Fiorentina e su una possibile partenza di Dusan Vlahovic nel corso dell’editoriale scritto per TMW.

Queste le sue parole: “Cosa farà l’Inter per sostituire il gigante belga? L’input cinese è quello di spendere meno del trenta per cento della cifra pulita che arriverà nelle casse della società, quindi torna difficile pensare a giocatori come Vlahovic o Zapata. La Fiorentina considera il serbo incedibile, ma potrebbe vacillare solo per 60-70 milioni. Zapata l’anno scorso non fu ceduto per cinquanta milioni. Ecco spiegato perché l’Inter pensa a Scamacca o Raspadori e un incontro con il Sassuolo è in programma. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma entrambi inseribili negli schemi di Inzaghi, che l’Inter spera di prendere in prestito con obbligo di riscatto per l’anno prossimo. Affare difficile, da costruire. L’altro obiettivo potrebbe diventare Belotti che ha una valutazione attorno ai trenta milioni e fatica a trovare l’intesa con il Toro”.