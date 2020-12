Bucchioni: “Pioli vorrebbe uno dei due centrali della Fiorentina. Per Milenkovic richiesta troppo alta, su Pezzella pesa l’età”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina nel suo consueto editoriale per TWM. Queste le sue parole, con focus su due difensori viola, chissà ancora per quanto:

“Pioli vorrebbe al Milan uno dei due centrali della Fiorentina che ha allenato (Pezzella) e addirittura lanciato (Milenkovic) entrambi in scadenza nel 2022. Per lui, ovviamente, sarebbe più facile inserirli immediatamente nei meccanismi. Milenkovic non vuole rinnovare con la Fiorentina, ma la richiesta è ancora troppo alta. Si parla di oltre trenta milioni. Pezzella, uno che guida la difesa, farebbe ancora più comodo in questo momento, ma il freno sono i 29 anni, il Milan vuole giocatori giovani” conclude Bucchioni.