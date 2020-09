Bucchioni: “Prima del Franchi non fregava a nessuno. Se la Fiorentina va in Europa, la Uefa non…”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando di stadio Franchi: “E’ consentita la demolizione del Franchi? Mi è sembrato di capire di no. La sovrintendenza meno invasiva non mi sembrava che desse il via libera alla demolizione totale. E il Sindaco ha detto non prevediamo l’abbattimento, quando conviene è tutto facile, ma non lo è. Anche Franceschini non mi sembrava d’accordo. Del Franchi non fregava niente a nessuno, quando si è scoperto che lo stadio alla Mercafir non si poteva fare tutti per il Franchi. Se ci fosse pudore, di fronte all’evidenza, qualcuno dovrebbe ammettere che qualcosa è sfuggito. La Mercafir è sfuggito di mano, il Franchi è sfuggito di mano, Nardella che è onesto intellettualmente dovrebbe dire di aver sbagliato. Mi auguro che la Fiorentina vada in Europa, la Uefa non ti ci fa giocare”.

