Bucchioni: “Quarta va istruito tatticamente: un difensore non può commettere certi errori. La Fiorentina sta imparando a diventare grande”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno Toscana la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea, a cominciare da Italiano: “Sono tutti allenatori… Se siamo qui, è merito del mister e questo non lo disconosce nessuno. Inutile ripercorrere il passato, comunque. Le grandi squadre vanno in campo per dominare, come ad esempio ha fatto il Napoli di Spalletti. Ma non si può dominare sempre, soprattutto dopo due mesi di calcio straordinario. Chiaro che manchino un po’ di brillantezza e vitalità. Mi andava bene anche l’1-0, per carità. Perché non sei stato alquanto brillante, anche dopo il gol”.

Su Quarta: “Difensore giovane e molto promettente, però non si possono commettere errori del genere. Se vedi l’avversario che ti trovi davanti partire, non puoi disorientarti in quel modo. Ah, devo essere sincero, andava comprato Diouf negli spogliatoi ieri sera, immediatamente. Ma un difensore non può fare una roba del genere, Quarta lo fa abitualmente. Va istruito tatticamente”.

Sulle difficoltà della squadra: “Certamente, è anche un fatto mentale. Pensiamoci: la Fiorentina ha giocato ben 52 partite in questa stagione. Questa è una squadra che sta imparando pian piano a diventare grande”.