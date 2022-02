Bucchioni: “Questa Fiorentina è un risarcimento ai tifosi viola per gli ultimi anni. In campionato è in corsa per la Champions League”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sulla partita di domani tra Sassuolo e Fiorentina, ma non solo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“I fiorentini vengono da quattro anni di amarezze, quello che stiamo vedendo è quasi un risarcimento per quella che dovrebbe essere veramente questa squadra. Il calcio viola è tra i migliori in Italia. Sassuolo e Juventus sono due partite vicine e di grande importanza. In match così si misura la grandezza di una squadra. In campionato la Fiorentina è in corsa per la Champions League. Adesso serve crescere”