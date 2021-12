Bucchioni: “Ridotte a zero le possibilità di vedere Vlahovic alla Juventus a gennaio. Ad oggi l’operazione è impossibile”

Nel corso dell’editoriale scritto per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato anche sull’interesse della Juventus per Dusan Vlahovic.

Queste le sue parole: “La Juventus ha deciso: a gennaio arriveranno un centroavanti e un centrocampista. E’ questo il piano per cercare di fare una squadra più simile alle idee tattiche di Allegri e in grado di rilanciare nella corsa a un posto Champions. Il ragionamento non fa una grinza. Anche in un momento di difficoltà economiche e non solo, serve investire perché i soldi spesi a gennaio potrebbero rientrare con gli interessi in caso di un posto nel calcio europeo che conta. L’idea-base resta comunque quella di cercare di prendere giocatori in prestito, la spesa immediata andrà fatta sull’ingaggio, per il resto è tutto rimandato a giugno quando le cose saranno più chiare soprattutto attorno alla famosa inchiesta sulle plusvalenze più o meno gonfiate”.

E ancora: “A questo proposito, è evidente che le possibilità di puntare su Vlahovic sono ridotte a zero. L’attaccante serbo non vuole lasciare Firenze a gennaio e la Juventus non ha le risorse per tentare la Fiorentina con una super offerta o convincere lui con un ingaggio da sette-otto milioni. L’operazione è troppo costosa e in questo momento impossibile. Un po’ come pensare a Scamacca. Costa meno di Vlahovic, ovvio, ma il Sassuolo parte da trenta milioni e a gennaio non vuole vendere”.