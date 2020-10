Bucchioni: “Sarri una mina vagante, ha voglia di rivincita. La Fiorentina…”

Maurizio Sarri alla Fiorentina? Di quest’eventualità ne ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, che ha scritto così della rescissione con la Juventus su TMW: “All’allenatore dovrebbe andare lo stipendio di quest’anno, circa sei milioni, ma senza bonus e strappando l’opzione per il terzo anno. Ora Sarri è libero e diventa una mina vagante per tutti. La Fiorentina osserva, ma per ora non c’è stato contatto diretto. Caso mai a Sarri sarà sottoposto un programma triennale per il futuro. Ma squadre italiane (la Roma) e spagnole gli hanno già detto di tenersi pronto. E lui pronto lo è, ha voglia di rivincita”.

