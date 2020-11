Bucchioni: “Se gli facessero fare lo stadio, a Commisso tornerebbe l’ottimismo. Prandelli si rimette in gioco”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a TMW Radio parlando del ritorno di Prandelli: “E’ l’uomo giusto per tante ragioni. Perché c’è un ambiente da rivitalizzare, una fiorentinità che Prandelli esprime e piace ai tifosi. La scelta è stata giusta per questo. Ha accettato un contratto a termine, per lasciare alla Fiorentina l’opportunità di cercare un allenatore più importante a fine stagione. Dal punto di vista tecnico non so se sia la scelta giusta, ma credo non lo sappia neanche lui. Si rimette in gioco così dopo ultime esperienze non felici”

E sulla conferma di Iachini e le intenzioni di Commisso: “”E’ arrivato con grande entusiasmo Commisso, venendo in Italia per costruire lo stadio. Poi sono venute fuori tutte le problematiche politiche e si è trovato con una squadra con grandi aspettative da gestire. Ma se guarda il fatturato, come fa a potarla avanti senza stadio? La frenata è evidente. E Iachini era la dimostrazione. Commisso sta riflettendo su cosa può fare nel mondo del calcio italiano e quanto può incidere. Se gli fanno fare lo stadio, l’ottimismo tornerebbe”.