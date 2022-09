Bucchioni: “Se Jovic e Cabral continuano a non segnare fino a gennaio qualcosa andrà fatto. Avrei preso Berardi”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno, è tornato sulle parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Ha usato parole molto importanti sulla politica, dicendo che qualcuno non voleva che la comprasse. Ha parlato anche di cosa è successo a Campi Bisenzio per lo stadio. Sono tutti argomenti che in futuro vorremmo sicuramente approfondire”.

Sull’attacco ha aggiunto: “Se Jovic e Cabral continuano a non segnare fino a gennaio qualcosa andrà fatto. Se fossi stato io a mettere i soldi Berardi l’avrei preso, ma è un mio parere. Il fatto che non stia rendendo è ben noto agli occhi di tutti, ma anche Commisso ieri ha continuato a dire di aver fiducia nelle scelte fatte”.