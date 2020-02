Bucchioni: “Se la Fiorentina facesse una squadra da Champions, Chiesa…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando del futuro viola di Federico Chiesa: “Mi lascio aperte tutte le situazioni perché se la Fiorentina farà una grande squadra e lui può crescere in un contesto virtuoso perché andare via? Con i giocatori modesti e la proprietà senza ambizioni che c’era prima era giusto andare. Se la Fiorentina creasse una squadra da Champions, quale sarebbe il posto migliore, se non dove sei cresciuto, per diventare il numero uno?”

E su Duncan: “ Lo seguo dai tempi dell’Inter, è rimasto un po’ nel limbo tra il grande giocatore e quello normale. Ha 26 anni, spero che Firenze sia l’occasione per fare il salto che non ha mai fatto”.