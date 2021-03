Bucchioni: “Società viola? Apprendisti con dei limiti enormi. Prandelli ha sentito il peso della serie B”

Tante le versioni e i punti di vista sull’ultimo scossone di casa Fiorentina che ha portato alle dimissioni di Cesare Prandelli, ufficialmente per motivi personali. Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così la vicenda a Radio Bruno Toscana: “Io credo che Prandelli si sia sentito solo e in questo senso la società non ha protetto il proprio tecnico. Sono degli apprendisti con dei limiti enormi. Prandelli ha sentito il peso della prospettiva della serie B”.