Bucchioni: “Solo un malato di mente può dire che del Franchi rimarrà solo la torre. Campi rimane l’ipotesi migliore”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non è varo che l’area Mercafir era lì già pronta per accogliere lo stadio, perché c’è ancora un mercato da spostare. Franchi? Ha mille vincoli, è un monumento nazionale, come può una mente sana pensare che di esso rimanga solo la torre? Ipotesi Campi Bisenzio? Il problema può essere l’urbanizzazione. Ma caspita siamo in una pianura desolata, è così complicato costruirci sopra? C’è poco da fare, siamo sempre lentissimi nel decidere tutto”.