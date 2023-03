Bucchioni: “Sorteggio migliore non poteva esserci. Prevedo tre italiane in finale nelle competizioni europee”

Il giornalista Enzo Bucchioni, tramite il proprio profilo Instagram, ha commentato così i sorteggi europei: “E menomale che era venerdì diciassette. Per le squadre italiane non si poteva chiedere sorteggio migliore, la mano tricolore dentro l’urna di Nyon. Faccio una previsione, in finale ci andranno il Napoli in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Tre italiane in finale nelle coppe europee. Il sorteggio ci ha raccontato questo, se nel prossimo mese e mezzo non cambieranno le cose, la mia previsione è questa”.