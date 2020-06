Bucchioni: “STADIO? Dopo anni di perdite di tempo sono arrivati i fatti. Per quanto riguarda l’allenatore, Commisso sta guardando ad un profilo internazionale”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Italia 7 della questione STADIO ma non solo: “A Campi Bisenzio ci sono dei fatti oltre alle parole. Dopo aver firmato l’impegno con la famiglia Casini adesso la Fiorentina è vicina agli atti amministrativi. Torno sempre al tasto dolente: spero che finalmente dopo anni di perdite di tempo è ora di far fruttare l’economia di Firenze. Iachini? Dipende da lui. La Fiorentina deve fare un salto e sono convinto che Iachini abbia delle potenzialità. Ha tirato fuori la Fiorentina dalla zona calda, ora lo aspettiamo alle fase 2, ovvero far crescere la squadra. Se non dovesse soddisfare Commisso, per quello che so io sta guardando ad un profilo di allenatore internazionale”.

