Bucchioni: “Stadio? Nardella sta facendo una fuga un po’ troppo veloce in avanti. Vuole il museo della Fiorentina, ma se poi va via?”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina e del calendario: “La Fiorentina può subire anche dalla Sampdoria. Sono tranquilli, non hanno mai avuto problemi. Poi c’è lo Spezia che gioca benissimo, è fragile quando viene attaccata, ma all’andata ti ha recuperato due gol. Sarà un campionato di sofferenza, c’è da stringere i denti, puntare via punti sporchi e fare 40 punti. Diamogli retta a Prandelli. Non pensiamo all’Inter, pensiamo a queste tre partire”

Sullo stadio: “Situazione complessa, secondo me Nardella sta facendo una fuga un po’ troppo veloce in avanti. E’ considerato un monumento, va tutelato. Poi mi fermerei. Dire faccio lo stadio, chiamo le archistar, duecento milioni: ma se poi non ci gioca la Fiorentina? Ho sentito cose che mi lasciano perplesso, Museo della Fiorentina: gli oggetti ce li ha la società, se poi va via? Mi sembra una voglia di rivalsa, ma i soldi sono dei cittadini forse hanno bisogno di altre cose, in attesa di capire cosa vuol fare il proprietario della Fiorentina. Se c’è un’altra soluzione, Firenze può permettersi uno spreco così con due campi del genere?