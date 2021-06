Bucchioni: “Su Italiano ci sarei andato già a gennaio ma non ha certo la forza contrattuale e le pretese di Gattuso”

Punto sugli allenatori anche da parte di Enzo Bucchioni, a Radio Bruno: “Italiano a me piace, sarei andato a prenderlo a gennaio per iniziare a costruirgli una squadra intorno. Il problema ora è riuscire a liberarlo perché ha da poco firmato un nuovo contratto con lo Spezia, sarebbe un allenatore con poche pretese e non avrebbe certo la forza contrattuale di Gattuso. E’ un tecnico che ha la sua idea di calcio ma sa adattarsi. Garcia? Ad un certo punto mi risulta fosse in pole position, ma vorrebbe una squadra che giochi le coppe europee”.