Il giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio profilo Twitter ha parlato della decisione di mandare in ritiro la Fiorentina: “Finalmente una roba di calcio: squadra in ritiro. Una società organizzata avrebbe già dovuto prevedere di restare tre giorni in ritiro al di là del risultato contro il Sassuolo, visto il momento delicato e a Verona si gioca martedì”.