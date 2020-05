Bucchioni: “Vi svelo i tre obiettivi principali della Fiorentina. In Premier Chiesa sarebbe come Salah”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina e del futuro del calcio italiano: “Vediamo se funziona quest’esperimento che potrebbe portare alla ripartenza della Serie A. Anche con le giuste precauzioni, il virus si può comunque trasmettere come dimostrano i positivi degli ultimi giorni nelle squadre. L’obiettivo di provare a ripartire deve rimanere in piedi fino a quando sarà possibile. Il mercato? La Fiorentina ha detto più volte che ha intenzione di fare una squadra forte. Gli obiettivi principali sono tre: un difensore centrale dai piedi buoni, un centrocampista (Commisso ama Paquetà) e un attaccante che faccia gol perché i due in rosa sono molto giovani. E poi c’è il discorso relativo a Chiesa, che sposta molto gli equilibri e la progettualità futura. Per il brasiliano il Milan vuole almeno trenta milioni: è un potenziale grande giocatore, ha passo, tecnica e un mix di fantasia e forza giusta inusuale per un brasiliano così giovane. Se riesce a disciplinarsi, può diventare un giocatore importante. 50 milioni per Chiesa sono pochi, ci sono delle valutazioni che vanno oltre al Coronavirus. In Premier League potrebbe diventare devastante come sta facendo Salah al Liverpool“.