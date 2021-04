Bucchioni: “Vlahovic come Chiesa: Commisso non vuole cederlo anche in caso di mancato rinnovo”

Nel corso dell’editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di temi legati alla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Per Sarri è pronta la panchina della Roma. I Friedkin vogliono una squadra con grande personalità, riconoscibile anche a livello internazionale e hanno in mente il Napoli di Sarri. Nella lista della spesa sarriana c’è anche il nome del centravanti che dovrebbe sostituire Dzeko, vale a dire Dusan Vlahovic. Il serbo della Fiorentina con Sarri potrebbe fare trenta e più gol come Higuain a Napoli. Il problema è che la Fiorentina non lo vuole vendere neppure per cinquanta milioni, Rocco Commisso lo vuole tenere anche se il ragazzo decidesse di non rinnovare il contratto. Un po’ come ha fatto con Chiesa, ma anche questa è una storia ancora tutta da scrivere. Gattuso? La pista Fiorentina è stata raffreddata dallo stesso tecnico che non ha avuto le garanzie tecniche che chiedeva”.