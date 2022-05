Bucciantini: “Alla Fiorentina servono almeno sette punti per centrare l’Europa. Italiano? Se la società riuscirà a trattenerlo si dimostrerà ambiziosa come lui”

Il giornalista ed opinionista di Sky sport Marco Bucciantini è intervenuto su Radio Bruno per commentare le vicende d’attualità legate alla Fiorentina e al suo prossimo avversario: “La finale di Conference conquistata ieri dalla Roma ha dirottato tutte le energie mentali e fisiche su Tirana. Questo è un piccolo vantaggio per la Fiorentina. Alla squadra di Italiano servono almeno sette punti per centrare l’Europa. Lunedì sarà uno snodo cruciale della stagione, la prima di tre partite non semplici. I viola, però, quest’anno hanno dimostrato di esaltarsi in gare del genere, vedesi Napoli, e credo che abbia buone possibilità di poter tornare a vincere al Franchi”.

Poi su mister Italiano ha aggiunto: “Sono un suo ammiratore da sempre. Penso che ci abbia ridato una missione a questa squadra e a questa città. Lui è un allenatore molto ambizioso. Se la società riuscirà a trattenerlo si dimostrerà ambiziosa come lui”.