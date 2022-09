Bucciantini: “Amrabat altro risultato della bravura di Italiano. Contro la Juventus è mancato il colpo decisivo”

L’opinionista di Sky Sport e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno dell’attuale situazione in casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni: “Il rapporto tra possesso palla e pericolosità in area avversaria della Fiorentina è molto distante. Contro la Juventus i viola non sono stati capaci di trovare il colpo giusto. Il rigore di Jovic è stato calciato bene, è stato bravissimo Perin. Mi sta impressionando Amrabat, altro giocatore che Italiano è riuscito a far crescere molto. Anche i difensori hanno avuto una crescita importante sotto la gestione dell’ex tecnico dello Spezia”.