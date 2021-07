Bucciantini: “Benassi può fare bene con Italiano. Il mercato si accenderà dopo il 15 agosto”

A Radio Bruno ha parlato l’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini, intervenendo su alcuni temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Benassi è un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri giocatori in rosa, con Italiano può fare bene. Bisogna vedere come si riprenderà dopo un intero anno di stop”

E sul mercato: “La Fiorentina non si è mossa ne in entrata ne in uscita, tante squadre stanno facendo fatica a comprare, ci sono pochi soldi. Dopo ferragosto credo che ci potranno essere parecchi movimenti, perché dobbiamo aspettare operazioni e giro di soldi”.