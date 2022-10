Bucciantini: “Buona tendenza nelle ultime due partite. Per la Fiorentina, Gonzalez è come Kvaratskhelia. Mandragora? Deve fare di più come tutto il centrocampo”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del successo ottenuto dalla Fiorentina in Conference League, cominciando da Kouame: “La sua spensieratezza ed esuberanza sono modi per aiutare gli altri. Sta benissimo in questo momento, quando uno sta così fa la differenza. Ti dà prestazione e a volte anche qualcosa in più. Ieri hanno segnato tre giocatori sostanzialmente nuovi, che l’anno scorso non c’erano. Se non vogliamo farci incantare dal risultato, le ultime due buone partite sono un miglioramento di tendenza. Sono stati dati minuti anche a ragazzi che ne avevano un gran bisogno”.

Sulle assenze: “Stiamo parlando di giocatori che fanno la differenza, Gonzalez su tutti. Diciamo che è il tuo Leao, il tuo Kvaratskhelia. Svolta completamente il rendimento dell’intera squadra. Quarta? È un giocatore che è cresciuto, ha un modo di vivere tutto il campo tipico del Sudamerica. Gli faccio i complimenti, è cambiato molto nelle ultime settimane”.

Su Mandragora: “Deve fare di più. Lo trovo molto più importante come mezzala piuttosto che davanti alla difesa. Sì, si inserisce senza palla, ma è veramente quello che deve fare. Può e deve fare di più. Lui, Bonaventura, Barak: insieme non possono giocare, ma con questa turnazione, avendone due su tre, devono tutti darti di più. Hanno nell’inserimento e nella capacità di giocare anche con gli attaccanti il loro maggior pregio, lo dimostrino”.