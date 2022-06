Bucciantini: “Ci si deve chiedere perché la Fiorentina venderebbe Milenkovic. Grillitsch? A zero è un’occasione, ma…”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Per quanto riguarda Italiano penso non ci siano problemi, anzi la sua permanenza è una notizia che rasserena. Il mercato è pieno di giocatori, il ventaglio di possibilità ad oggi è immenso e non bisogna illudersi. E’ chiaro che c’è molta curiosità perché la Fiorentina quest’anno ha messo le basi per qualcosa di nuovo, e la squadra è sicuramente migliorabile”.

E poi ha aggiunto: “Milenkovic è tre anni che dobbiamo perderlo, più che altro ci si deve chiedere perché la Fiorentina lo venderebbe. Se è un’altra resa societaria, perché non sai allineare le ambizioni della squadra a quelle del giocatore, è un conto. Se invece è un’operazione che ti porta a trovare un difensore magari migliore, è un altro. Torreira? Ancora qualche speranza ce l’ho, al contrario di Odriozola che invece proprio non vedo a Firenze l’anno prossimo. Grillitsch? Se arriva sono contento, ma è un giocatore completamente diverso da Torreira. Io l’ho visto giocare anche difensore centrale, sarei più contento se arrivasse al posto di un difensore. Un nazionale a parametro zero resta comunque un ottimo acquisto”.