Bucciantini: “Eysseric è stata una grande idea di Prandelli. Martinez Quarta un acquisto vero”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Il primo tempo contro lo Spezia è stata difficile, ma quantomeno la Fiorentina è stata brava a difendersi. Non dimentichiamoci che affrontavamo una squadra con grandi certezze e reduce dalla vittoria contro il Milan. Senza Ribery la squadra va molto più in difficoltà a creare occasioni da gol. Kouame? Per me ha poca fiducia verso sé stesso. Lui è molto bravo nel mettersi in condizione di ricevere il pallone, ma poi deve migliorare a gestire il pallone. Con l’ivoriano in campo contro la Sampdoria, la Fiorentina ha avuto una continuità di occasioni mai vista in stagione”.

Continua così Bucciantini: “Eysseric contro lo Spezia è stata una grande idea di Prandelli, anche perché aveva già messo in campo Castrovilli e la squadra ha vinto la partita sulla trequarti. Castrovilli? Lo puoi tenere in panchina per una partita, ma poi deve giocare sempre. A me della classifica interessa poco, voglio che il finale di stagione sia utilizzato per tracciare la strada per il futuro. Martinez Quarta? Può e deve migliorare, ma è un acquisto vero”.