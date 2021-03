Bucciantini: “Ho capito le dichiarazioni di Prandelli: senza quei tre giocatori, non si fa calcio”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Continuo ad essere convinto della salvezza della Fiorentina perché ne so i valori rispetto alle concorrenti. Tutte le volte che ci siamo ritrovati, abbiamo perso quella dopo: non abbiamo mai vinto due partite di fila. Io ieri l’ho capito Prandelli: senza alcuni giocatori facciamo fatica a fare calcio. I migliori giocatori per me sono Ribery, Castrovilli e Bonaventura e tutti e tre non sono continui. L’ex Milan per colpa di problemi fisici, il francese è di un altro livello ma ormai fa solo una partita di livello al mese. Castrovilli, invece, è discontinuo per caratteristiche tecniche: bisogna trasformarlo in un giocatore da 6,5. Quando mancano loro, non si fa calcio: è questo il vero dramma. Contro il Parma ho visto i giocatori con gli attributi: mi riferisco ai difensori che pur avendo sbagliato, hanno creato le uniche occasioni per la Fiorentina“.