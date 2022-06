Bucciantini: “Il mio preferito per l’attacco della Fiorentina è Pinamonti. Mandragora mi piace, con Italiano può fare bene”

Il tifoso della Fiorentina e noto volto di Sky Sport Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana soffermandosi sui temi del momento.

“E’ difficile per la Fiorentina prendere Jovic con l’obbligo di riscatto e nel frattempo la società si sta guardando attorno. Per il serbo il Real è diventata una gabbia d’oro, troppo spesso ci sono dei giovani che diventano prima fenomeno che grandi giocatori e poi ne pagano le conseguenze. Il mio preferito per l’attacco è Pinamonti, perché vorrei costruire e dare un linguaggio comune alla squadra”.

Continua così Bucciantini: “Tutti gli indizi portano a una responsabilizzazione di Amrabat. Mandragora? La miglior stagione l’ha fatto nella seconda parte del 2020-21, a un certo punto era il giocatore del Torino che aveva tirato più volte in porta. A me piace molto, nei cinque-sei di centrocampo lo vedo con piacere e ritengo che con Italiano possa fare bene”.