Bucciantini: “In questa stagione la Fiorentina ha fatto un passo avanti. Stadio? Non esiste giocare due anni in casa di altri”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha una classifica giusta, ma il bilancio si fa a fine anno. Considerando però che siamo ancora in corsa per il settimo posto e in entrambe le coppe, direi che è stato fatto un passo avanti. Italiano ha migliorato tanti giocatori, Igor su tutti ma anche Sottil. I tre difensori, Milenkovic, Igor e Martinez Quarta, sono l’esempio che se sai fare calcio puoi anche vendere e comprare”.

E poi ha aggiunto: “Il restyling del Franchi è un capolavoro dal punto di vista politico, ma il mio sogno era avere uno stadio di proprietà. Non dimentichiamoci il trasloco di due anni, che sono davvero tanti. Non giocare nel proprio stadio è un problema, la soluzione migliore sarebbe fare uno stadio provvisorio di 15-20mila persone. Giocare ad Empoli, ad esempio, non sarebbe la stessa cosa e poi lo stadio è di un’altra squadra. Non esiste andare due anni in casa di altri”.