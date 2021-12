Bucciantini: “Italiano è l’occasione della Fiorentina, va assecondato sul mercato. Sottil e Saponara hanno fatto la loro parte, ora serve Gonzalez”

“La Fiorentina ha bisogno di qualche altro protagonista, l’uomo di copertina sarà sempre lui (Vlahovic ndr) e mi pare di capire almeno fino a giugno non ci saranno dubbi sul fatto che lo sarà – ha detto Marco Bucciantini a Radio Bruno – Ma servono i gol di Gonzalez, un momento-Gonzalez, perché Sottil e Saponara hanno già aiutato a vincere delle partite e stanno più o meno crescendo. Andrebbe sperato in qualcosa di più da Castrovilli, poi ci sarà il mercato: tanto l’abbiamo capito tutti, questo allenatore va assecondato. Con lui siamo tornati a vivere le partite e la stagione in un altro modo. Italiano è la vera occasione della Fiorentina, è il vero leader di questa squadra”.