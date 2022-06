Bucciantini: “Italiano non doveva neanche diventare un tema, gli servono giocatori che segnano. Torreira? Se non resta va in un club più forte”

“Se arriva il prolungamento di Italiano significa che hanno trovato un po’ di orizzonte e ambizioni comuni, avrebbe questo tipo di valore. In generale credo che l’allenatore fosse l’ultimo argomento a dover diventare tale, il terzino destro e il regista lo possono essere: tutta roba che avevamo trovato eh. Vediamo se qualcuno viene trattenuto. E’ vero che non si possono rinnovare i contratti ogni anno ma un allenatore bravo rivaluta l’organico, pensiamo a Igor o Amrabat. La Fiorentina ha avuto un attimo di flessione quando sono venuti a mancare cambi già pronti e preparati, più ne salviamo dell’ultima rosa e meno ce ne sono da comprare, io ragiono così. Il fatto che sia migliorato Amrabat è anche merito della presenza di Torreira, che ha interpretato il ruolo come lui non avrebbe saputo fare” le parole di Marco Bucciantini a Radio Bruno.

“Bisogna dare possibilità all’allenatore, soprattutto bisogna dargli centrocampisti e attaccanti che segnino da più posizioni. C’è bisogno di trovare giocatori che facciano più gol. Torreira è un giocatore che fa la differenza, se va via da Firenze va in una squadra migliore”.