Bucciantini: “La Fiorentina era abituata al modo di giocare di Vlahovic e cambiare non è mai facile. Cabral ancora non è giudicabile”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “In questo campionato ogni domenica le certezze vengono ribaltate, ed è successo anche alla Fiorentina. Ora non ci potrebbe essere partita migliore di quella col Milan, dove non siamo costretti a fare risultato. Affrontiamo la squadra migliore d’Italia, forse con meno pressione addosso potremo fare meglio”.

E poi ha aggiunto: “Non è stata l’assenza specifica di Vlahovic a creare problemi, semplicemente la Fiorentina era abituata al suo modo di giocare. Ancora non abbiamo capito se Piatek e Cabral sono adatti al gioco della squadre, non sempre il cognome è sinonimo di gol. Guardate l’Atalanta, che con il ritorno di Zapata ha ripreso vita e ha ritrovato anche Muriel. Comunque non sarebbe giusto valutare Cabral dopo così poco tempo, se ci pensiamo anche Vlahovic ha avuto bisogno di mesi per diventare l’attaccante che conosciamo”.