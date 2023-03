Bucciantini: “La Fiorentina ha tutto per arrivare in finale di Conference League. La crescita dei viola…”

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare le possibilità che la Fiorentina di Vincenzo Italiano possa approdare in finale di Conference League dopo il sorteggio di ieri. Questo un estratto delle sue parole:

“Lo ripeto ormai da qualche giorno: se devo fare un pronostico ‘vedo’ tre finali tra squadre inglesi ed italiane. E siccome in Conference League di italiane ce n’è una.. Mi piacerebbe anche vedere una semifinale di Europa league tra Juventus ed Manchester Uniter, e forse quella potrebbe rovinare il mio pronostico. La Fiorentina in questo momento è una squadra che continua a fare quello che ha sempre fatto, ma adesso lo fa bene. E’ una squadra che si esalta nell’attaccare bene, nel togliere agli altri la possibilità di viverla bene: cerca sempre di far vivere agli altri una partita a rincorrerla. E quando questo riesce, la squadra ha una forte identità. Senza contare il fatto che ora sono entrati in condizione giocatori importanti come Nico Gonzalez, e di conseguenza gioca bene anche un’attaccante come Cabral: il brasiliano adesso disorienta ogni difesa. Infine occorre tener conto anche dei tanti acquisti estivi che, allenandosi poco, hanno avuto bisogno di molto più tempo per inserirsi nei meccanismi di Italiano: basta vedere gli esempi di Barak e Dodo che, venendo da tipi di gioco diversi, hanno impiegato più tempo ma adesso le loro prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Questi sono tutti giocatori che accrescono il livello dei viola.”

Ha poi concluso: “In Europa il livello delle avversarie compete alla Fiorentina, e per questo ti dico che i viola potrebbero davvero arrivare a giocare tutte le partite della stagione: potrebbe arrivare in finale sia di Conference che di Coppa Italia. Poi ovviamente potrebbe essere la sfavorita, ma il fatto che giochi ogni singola partita – dai preliminari di agosto fino a giugno – certificherebbe la crescita di questa squadra”.