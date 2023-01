Bucciantini: “La Fiorentina non avrà Theo Hernandez sulla fascia sinistra, ma Biraghi ci mette sempre del suo. Meglio un giocatore che sbaglia perché ci prova di uno che non si prende le responsabilità”

L’opinionista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina, soffermandosi su Cristiano Biraghi, capitano viola spesso criticato dai tifosi per i suoi atteggiamenti in campo:

“Sinceramente ho visto parecchi terzini peggiori di Biraghi in giro. Certo, non avremo Theo Hernandez, ma non è lui il problema della Fiorentina. Nelle due fasi sa fare il suo, la palla dentro la sa mettere. Poi è ovvio che se su 5 cross, ci ricordiamo solo di quello sbagliato…”.

E ancora: “Mette tanti palloni in area e la sua presenza in campo si sente sempre. Da capitano è sempre dentro l’azione: personalmente preferisco un giocatore che sbaglia perché ci prova piuttosto che uno che non ci prova nemmeno. In più è uno che ci tiene a Firenze dato che è venuto due volte e non ha mai nascosto di volerci restare”.