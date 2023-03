Bucciantini: “La Fiorentina non è cambiata nell’ultimo periodo, ma quando ha deciso di puntare su Italiano. Franchi? Il restyling sarebbe un capolavoro politico, ma gli stadi non sono musei”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Tra la questione stadio e il momento di Italiano, sentite cosa ha detto:

“Aprile sarà un mese assurdo, che non fornirà i valori reali della Fiorentina, ma è bello essere arrivati fino a questo punto. La Fiorentina è cambiata 18 mesi fa, non nell’ultimo periodo. La squadra non ha mai smarrito la propria identità, sono tornati alcuni giocatori importanti, come Gonzalez, e soprattutto sono arrivati i gol. Italiano, a cui spesso è stato rimproverato l’eccessivo turnover, è stato bravo a tenere sull’attenti 25 giocatori. La scelta migliore degli ultimi anni della Fiorentina è stata proprio quella di Vincenzo Italiano, che ci ha riportato fra le migliori squadre in Italia”.

Poi sulla questione stadio: “La ristrutturazione del Franchi sarebbe un capolavoro politico perché la Fiorentina rifà il proprio stadio senza spendere. Gli stadi non sono musei, ma infrastrutture, devono andare incontro alle esigenze delle persone. Poi c’è anche la questione del trasloco: la Viola non può giocare due anni lontano da Firenze. E’ incredibile come non si trovi posto da nessuna parte, la politica deve metterci la faccia e spiegare cosa sta succedendo“.