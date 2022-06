Bucciantini: “La vicenda Torreira è inspiegabile a primo impatto. Mandragora? Quando sta bene può fare la mezzala come piace ad Italiano”

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini, ospite a Radio Bruno ha parlato così di Fiorentina e di alcuni temi vicini alla squadra di Italiano: “La vicenda Torreira non te la sai spiegare a primo impatto. Finalmente si era trovato un regista che si cercava da tempo e le condizioni per trattenerlo erano piuttosto favorevoli. Se non ci fermiamo però in superficie, magari la Fiorentina vuole cambiare modo di giocare, sta attraversando un periodo particolare e avrà fatto le sue valutazioni prima di prendere questa decisione”.

E ancora su Mandragora: “Il centrocampista di proprietà della Juventus nasce come regista ma ha sviluppato anche una buona gamba. Gli piace andare spesso al tiro. Quest’anno non è andato bene come l’anno precedente con Nicola. Ad un certo punto nella gestione di Juric ha perso il posto ed ha fatto un po’ più fatica. Tuttavia quando sta bene può fare la mezzala come piace ad Italiano. Tre anni fa Mandragora lo pagavi 25 milioni. Le cifre di ora invece sono più basse e può essere un buon acquisto per la Fiorentina“.