Bucciantini: “Mi tengo stretto un giocatore come Saponara che fa la differenza contro le medio-piccole”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Avevamo un brutto calendario, e invece abbiamo tanti punti. La Fiorentina ha i punti che si meritava, ieri ho visto una bella partita al di là dell’avversario. Non era la prima volta che dominavamo, però contro lo Spezia c’erano un Castrovilli e un Saponara in condizione che hanno fatto la differenza. Poi c’è da dire una cosa importante: le vittorie le abbiamo tutte meritate, nelle sconfitte invece siamo stati quasi sempre in partita per lunghi tratti”.

E poi ha aggiunto: “Uno come Saponara mi fa vincere contro Genoa, Spezia e Cagliari. Magari non è decisivo contro le big, ma intanto mi tengo stretto un giocatore che mi fa la differenza nelle partite in cui non posso sbagliare. Torreira? E’ uno di quelli che più il passaggio è difficile più si divertono a farlo. Non è nè Pirlo nè Pizarro, ma è un giocatore fondamentale”.